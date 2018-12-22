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22.12.2018 10:12
Рубрика: Общество

Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в школах

Текст: Ксения Колесникова
Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель. Кто они? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

- В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные наши учителя. А новые должности - это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять, - подчеркнула она. - Например, "старший учитель" будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников.

"Старшим учителем" можно будет стать, только проработав в школе пять лет, и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"Ведущий учитель" - это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше - 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. "Ведущий учитель" будет помогать другим педагогам "войти" в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс.

Мы очень хотим, чтобы у него была возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов, для вдумчивых бесед, для передачи опыта. Ведь в нашей работе много тонкостей, о которых с молодыми учителями действительно нужно говорить. Например, о том, как правильно войти в класс, как себя подать. Даже один этот момент может очень сильно повлиять на всю дальнейшую работу.

И это не ноу-хау. Нам надо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. Поэтому мы очень хотим вернуть потерянное наставничество в школу.

Полный текст с "Делового завтрака" читайте в ближайшем номере "РГ"

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