Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Баффало"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. "Вашингтон" на своем льду обыграл "Баффало" 2:1, одним из героев матча стал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Хозяева открыли счет в начале второго периода - что примечательно, в меньшинстве. Шайбу записал в свой актив Чендлер Стивенсон. В заключительном игровом отрезке Юхан Ларссон сравнял счет, но четыре минуты спустя решающую шайбу забросил Том Уилсон - ему и ассистировал Кузнецов.

Более того, Евгений в этом матче забросил и сам. На 29-й минуте он атаковал и сумел пропихнуть шайбу за линию ворот, что было очевидно на видеоповторе. Однако судьи, посмотрев запись эпизода, пришли к достаточно странному решению - они сочли, что гола все же не было.

"Мне самому сложно было понять, был ли гол. Но там ведь много камер, я им верю, - так прокомментировал эпизод сам Кузнецов. - Что ж, в следующий раз буду заталкивать шайбу сильнее".

В еще одном матче "Чикаго" на выезде с аналогичным счетом обыграл "Колорадо". Победную шайбу в составе гостей в начале третьего периода забросил Артем Анисимов. Российский вратарь хозяев Семен Варламов в этой игре участия не принимал.