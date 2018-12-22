Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Президент Петр Порошенко в субботу подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу после официального опубликования, сообщили в пресс-службе президентской администрации.

Парламент Украины 20 декабря большинством голосов депутатов принял законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым обязал переименовать Украинскую православную церковь. В соответствии с документом, религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. При этом экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу о несоответствии принятого законопроекта конституции Украины.

Основной закон Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность.

Также конституция определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом. Нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.