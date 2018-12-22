Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заболела. Вирус поразил горло и связки. "Я проснулась и поняла, что не могу говорить. Потеряла голос. Это сделает счастливыми многие страны", - написала американка в Twitter.

Хейли известна своими крайне резкими высказываниями в адрес России. Одна из самых знаменитых ее цитат: "Россия нам не друг и никогда им не станет". Но, несмотря на это, постпред РФ в ООН Василий Небензя очень огорчился, узнав, что Хейли решила покинуть пост.

"Я сожалею, что она уходит, поскольку у нас были рабочие отношения, несмотря на все существующие разногласия", - подчеркнул российский дипломат.

Добавим, что Никки Хейли имеет репутацию ястреба в американской внешней политике и является одним из самых верных соратников Дональда Трампа. В январе 2017 года президент отправил ее сражаться на дипломатические баррикады в ООН. При этом Хейли могла говорить на любые темы - от проблемы голода в Африке до соблюдения прав человека в проблемных для США странах. И никто не стеснял ее в этих рамках.

Но женщине с амбициями все же стало тесно в "ооновском формате". Она решила двигаться дальше. И покинет пост постпреда США в ООН в ближайшие дни.