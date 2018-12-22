Против украинского премьера возбудили уголовное дело

Два уголовных дела в отношении украинского премьера Владимира Гройсмана открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает агентство "Украинские новости".

По данным источника СМИ в ведомстве, Соломенский суд в Киеве обязал открыть уголовное производство и внести данные в единый реестр досудебных расследований.

Производство дела открыли по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", а также "Служебная халатность". Заявителем по делу является скандально известный депутат Верховной рады Виталий Куприй, призывавший разорвать дипломатические отношения с Россией.

По некоторым данным, НАБУ также начало расследование в отношении бывшего премьера Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.