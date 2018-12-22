МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в субботу, 22 декабря, опубликовано на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается сильный снег и метель. Кроме того, на дорогах не исключены снежные заносы и гололедица.

Жителей и гостей столицы просят быть бдительными и аккуратными. Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также автомобилистам лучше избегать сегодня внезапных маневров на дороге.