Под Воронежем в ДТП погибли три человека

В Воронежской области при столкновении Renault Fluence и грузовика Isuzu погибли три человека. Все погибшие жители Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла в 08.20 в Нижненедевицком районе. На 168 километре автодороги Курск-Борисоглебск столкнулись Renault Fluence и грузовика Isuzu . За рулем легкового автомобиля был 70-летний житель Белгородской области, ехал в направлении Воронежа.

Предварительно, пожилой водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сразу же произошло столкновение с автомобилем Isuzu под управлением 46-летнего жителя Воронежа.

Водитель легковой иномарки и два его пассажира - мужчины 37 и 38 погибли на месте.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники УГИБДД и следственно-оперативная группа. Уточняются все обстоятельства случившегося.