Последняя группа хабаровских туристов вернулась с Хайнаня

В субботу рейсом авиакомпании "Аврора" вернулись в Хабаровск 122 туриста и представитель краевого управления по туризму. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на справочную службу аэропорта Хабаровска.

Напомним, около 160 туристов из Хабаровского края, купивших путевки туроператора "Жемчужная река", не смогли вовремя вернуться с отдыха на китайском острове Хайнань. Авиакомпании "ИрАэро", выполнявшая чартерные рейсы до Хайкоу, приостановила полеты из-за долгов туроператора.

Ранее - 15 и 19 декабря - часть туристов-дальневосточников была вывезена с острова. Сегодняшняя группа - последняя.

Напомним, Ростуризм 12 декабря исключил "Жемчужную реку" из федерального реестра туроператоров, поскольку компания с 8 декабря не исполняет своих обязательств перед туристами по договорам. На момент принятия этого решения на Хайнане находилось более 2,5 тысячи туристов, купивших путевки у данного туроператора.