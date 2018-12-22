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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии загорелся магистральный газопровод

Текст: Татьяна Дмитракова

Локализован пожар на газопроводе в Намском районе Республики Саха, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Вблизи села Таастах в 60 километрах от города Якутска утром 22 декабря произошел порыв первой нитки магистрального газопровода, - проинформировал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. - На месте возгорания находятся аварийные бригады АО "Сахатранснефтегаз". Развернут штаб. Формируется бригада тяжелой техники. Специалисты начали ремонт участка газопровода.

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Пострадавших при возгорании нет. Отмечается, что подача газа потребителям не прекращалась: были произведены переключения на вторую и третью нитки магистрального трубопровода.

По информации правительства РС(Я), к поврежденной ветке подключены три населенных пункта - села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр трубы - 530 миллиметров.

По мнению главного инженера линейного производственного управления магистральных газопроводов компании "Сахатранснефтегаз" Павла Ксенофонтова, причиной порыва могло стать внешнее воздействие на трубу.

- На место происшествия выехали руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) и сотрудники полиции, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. - Сотрудники Следственного комитета в рамках процессуальной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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