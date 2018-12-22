В Приморье обновлен состав краевой администрации

Победивший на губернаторских выборах в Приморском крае Олег Кожемяко утвердил изменения в составе администрации региона.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на пост врио первого вице-губернатора назначена Вера Щербина, которая прежде работала председателем правительства Сахалинской области, а в сентябре-декабре этого года - временно исполняющим обязанности губернатора островного региона.

Врио вице-губернатора - руководителя аппарата администрации Приморского края стал уроженец Владивостока Антон Волошко. В 2015-17 годах он был заместителем руководителя, а затем руководителем аппарата губернатора и правительства Сахалинской области в ранге первого заместителя Губернатора.

Кроме того, врио вице-губернатора назначен Олег Мельников.

По распоряжению губернатора Приморского края свои посты покинули вице-губернаторы Валентин Дубинин и Дмитрий Мариза. Остались в новом составе краевой администрации Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко.