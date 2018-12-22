14-летняя Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова - новая чемпионка страна. Александра Трусова, уступившая ей 0,7 балла, - вторая. Третья - Алена Косторная. И все три воспитанницы Этери Тутберидзе - юниорки, по правилам ИСУ не имеющим права выступать из-за своих 14 и 15 лет на взрослых чемпионатах.

Но зато сколько четверных сделали Щербакова и Трусова! И как революционно продвинули вперед женское фигурное катание, превратив его в девичье. Такого прорыва не ждали, не были к нему готовы. Руководителям ИСУ можно всячески ограничивать возраст участниц первенства мира и Европы. А вот прогресс в мировом фигурном катании не остановить никак. С ним надо не просто примириться, а всячески поощрять.

Только четвертая Станислава Константинова. Но ничего себе "только". Она обыграла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, провалившую произвольную и огорчившую двумя падениями. Шестая Софья Самодурова. А на седьмое место с 14-го перепрыгнула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Как же сложно будет завтра сначала тренерскому Совету Федерации утверждать состав и выбрать трех взрослых одиночниц, которым разрешено выступать на чемпионате Европы в Минске. Ясно, что в сборной должны быть Константинова и Загитова. Но, может быть, и Медведева?

Узнаем в воскресенье утром и сразу же сообщим читателям "РГ".