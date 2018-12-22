Глава Соликамска: Работа по спасению шахтеров продолжится и ночью

5 спусков горноспасателей в горящую шахту в Соликамске ни к чему не привели.

Сейчас на аварийной шахте продолжаются работы по тушению. Но задымление настолько сильное, что шансов найти кого-то живым мало. Кроме того, внутри по свидетельству спасателей очень высокая температура.

В момент возникновения пожара в шахте подрядная организация проводила работы по бетонированию. Из 17 рабочих на поверхность удалось подняться восьми.

"Сейчас на месте катастрофы находится скорая помощь, сотрудники МЧС, все готовы к поискам. Операция по спасению девяти человек из шахты будет продолжаться и ночью, если будет такая необходимость", - сообщил журналистам глава Соликамска Алексей Федотов.

В это время, по сообщениям пресс-службы МЧС России, усиливается группировка сил и средств для ликвидации последствий возгорания на шахте. К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила (3 единицы техники, 14 человек), Североуральска (2 единицы техники, 14 человек) и Екатеринбурга (1 единица техники и 4 человека).

Также в пресс-службе МЧС России напомнили, что на базе Единой диспетчерской службы Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.