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22.12.2018 20:31
Рубрика: Происшествия
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Глава Соликамска: Работа по спасению шахтеров продолжится и ночью

Текст: Тимофей Борисов
5 спусков горноспасателей в горящую шахту в Соликамске ни к чему не привели.
Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС

Сейчас на аварийной шахте продолжаются работы по тушению. Но задымление настолько сильное, что шансов найти кого-то живым мало. Кроме того, внутри по свидетельству спасателей очень высокая температура.

В момент возникновения пожара в шахте подрядная организация проводила работы по бетонированию. Из 17 рабочих на поверхность удалось подняться восьми.

Фото: МЧС по Пермскому краю
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"Сейчас на месте катастрофы находится скорая помощь, сотрудники МЧС, все готовы к поискам. Операция по спасению девяти человек из шахты будет продолжаться и ночью, если будет такая необходимость", - сообщил журналистам глава Соликамска Алексей Федотов.

В это время, по сообщениям пресс-службы МЧС России, усиливается группировка сил и средств для ликвидации последствий возгорания на шахте. К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила (3 единицы техники, 14 человек), Североуральска (2 единицы техники, 14 человек) и Екатеринбурга (1 единица техники и 4 человека).

Также в пресс-службе МЧС России напомнили, что на базе Единой диспетчерской службы Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
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