МЧС опровергло взрыв на шахте в Соликамске

Пресс-служба МЧС России официально опровергло распространенное ранее одним из телеграмм каналов сообщение о взрыве метана на шахте "Уралкалия" в Соликамске.

По данным МЧС, никакого взрыва не было, так же как и не было сообщения МЧС, на которое ссылаются соцсети. Вообще, не понятно, откуда на строящемся стволе шахты метан.

Известно также, что горноспасатели МЧС пока не принимают участие в спасении и ликвидации последствий аварии. Действующее законодательство позволяет частным шахтам самим создавать либо нанимать частные горноспасательные структуры.

Судя по всему, именно такие частные профессиоанльные организации сейчас и задействованы по договору с "Уралкалием" в спасении заблокированных горняков.

Тем не менее в МЧС сообщили, что все их силы и средства приведены в максимальную готовность.