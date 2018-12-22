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22.12.2018 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС опровергло взрыв на шахте в Соликамске

Текст: Тимофей Борисов
Пресс-служба МЧС России официально опровергло распространенное ранее одним из телеграмм каналов сообщение о взрыве метана на шахте "Уралкалия" в Соликамске.

По данным МЧС, никакого взрыва не было, так же как и не было сообщения МЧС, на которое ссылаются соцсети. Вообще, не понятно, откуда на строящемся стволе шахты метан.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
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Известно также, что горноспасатели МЧС пока не принимают участие в спасении и ликвидации последствий аварии. Действующее законодательство позволяет частным шахтам самим создавать либо нанимать частные горноспасательные структуры.

Судя по всему, именно такие частные профессиоанльные организации сейчас и задействованы по договору с "Уралкалием" в спасении заблокированных горняков.

Тем не менее в МЧС сообщили, что все их силы и средства приведены в максимальную готовность.

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