Поклонники купили 500 роз для фигуристки Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Поклонники намерены поддержать ее и собираются устроить красивую акцию после того, как Женя откатает произвольную программу.

Как сообщает Sport24, фанаты собрали деньги, которых хватило на приобретение 500 роз - они раздают цветы всем желающим. Ожидается, что после проката Медведевой все бросят эти розы на лед.

"На наше сообщение откликнулось очень много людей. Буквально за два часа мы собрали кучу денег. Их оказалось достаточно, чтобы купить 500 роз, которые мы сейчас раздаем", - рассказал один из болельщиков фигуристки.

После короткой программы Медведева занимает 14-е место. Произвольную программу девушки представят сегодня, прокаты начнутся в 18:00 по московскому времени. Евгения выйдет на лед шестой по счету.

