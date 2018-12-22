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22.12.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Соликамске рассказали о шансах на спасение горняков из горящей шахты

Текст: Константин Бахарев

Начальник учреждения, чьи рабочие заблокированы в горящей шахте, заявил, что есть надежда на их спасение. Об этом сообщает ТАСС.

В Соликамске в связи с ЧП на шахте заработала горячая линия

Андрей Максимов, руководитель УС-30, считает, что его рабочих еще можно спасти, но времени почти не осталось. Связь с ними пока установить не удалось.

Из-за задымления доступа к рабочим пока нет. Работники УС-30 возводили в шахте бетонную плиту по договору подряда, уточнил Максимов.

Напомним, в субботу около 10.04 по московскому времени в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло задымление. Из 17 рабочих на поверхность успели выйти восемь человек, их жизни вне опасности.

Связи с девятью заблокированными рабочими пока нет. На объекте работают горноспасатели, но они пока не могут спуститься до нужной отметки.

СКР начал проверку ЧП.

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