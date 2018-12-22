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22.12.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска

Текст: Константин Бахарев

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности в шахте Соликамска. Об этом сообщили в краевом СКР.

В Соликамске в связи с ЧП на шахте заработала горячая линия

Дело возбуждено по части третьей статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек).

Как заявили в СУ СКР по Пермскому краю, в зоне задымления находятся девять человек, и есть основания полагать, что они погибли. Поэтому уголовное дело возбуждено по этой статье.

В краевом СКР также сообщили, что в шахте шли строительные работы. При задымлении восемь работников удалось поднять на поверхность. Девять остались внизу, связи с ними нет.

На месте происшествия работают следователи Соликамска, Березников и Перми. Следственную группу возглавляет глава краевого СКР Сергей Сарапульцев.

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