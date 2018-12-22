СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности в шахте Соликамска. Об этом сообщили в краевом СКР.

Дело возбуждено по части третьей статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек).

Как заявили в СУ СКР по Пермскому краю, в зоне задымления находятся девять человек, и есть основания полагать, что они погибли. Поэтому уголовное дело возбуждено по этой статье.

В краевом СКР также сообщили, что в шахте шли строительные работы. При задымлении восемь работников удалось поднять на поверхность. Девять остались внизу, связи с ними нет.

На месте происшествия работают следователи Соликамска, Березников и Перми. Следственную группу возглавляет глава краевого СКР Сергей Сарапульцев.