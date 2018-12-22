В Прикамье девять человек заблокированы в задымленной шахте

В Соликамске Пермского края девять рабочих сейчас находятся в шахте, где произошло задымление. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пожар в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 начался сегодня примерно в десять утра по московскому времени. По предварительной информации, в это время под землей находилось 17 человек, восьми из них удалось подняться наверх. Судьба девяти пока не известна.

Сейчас в шахте работают горноспасатели. На месте дежурит 9 бригад скорой медицинской помощи и одна бригада службы медицины катастроф. В режиме готовности находятся отделение реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение в Березниках, а также главные внештатные специалисты Минздрава Пермского края по токсикологии и комбустиологии (специалист по ожогам).

На место пожара уже выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.