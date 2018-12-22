В Соликамск выехали горноспасатели из разных регионов Урала

В Соликамск выехали горноспасатели МЧС из соседних регионов. Об этом сообщили в администрации губернатора Пермского края.

Уже в пути три военизированных горноспасательных отряда МЧС. Они едут из Нижнего Тагила, из Североуральска и из Екатеринбурга. Добираются спасатели на автомобилях.

В полной готовности вылететь в Прикамье находятся горноспасатели Новосибирска. В Соликамске уже подняты по тревоге местный гарнизон МЧС, скорая помощь, практически все экстренные службы.

Напомним, пожар в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 начался сегодня примерно в десять утра по московскому времени. Заблокированными под землей остаются девять человек.