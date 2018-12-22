Синоптики и МЧС предупредили сибиряков о 40-градусных морозах

Сильные морозы до минус 40 градусов придут на территорию Новосибирской и Томской областей сразу после выходных.

"В период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы - до минус 40 градусов и ниже", - отмечено в сообщении Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу в регионах - небольшой снег, метель, ветер - местами порывы до 17 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом ГУ МЧС России предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях - авариях на системах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, обрывах линий связи и электропередач, дорожно-транспортных происшествиях и пожарах, которые в морозы часто происходят из-за перекала печей, чрезмерной нагрузки на электросети и нарушений правил эксплуатации газового оборудования.

Ведомство призывает население соблюдать повышенные меры безопасности и воздержаться от прогулок на природу, особенно в одиночку, а также поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте.

В Томской области, как сообщает пресс-служба областной администрации, на трассах, у придорожных кафе, будут работать пункты обогрева. Всего - 62. "В них водители смогут бесплатно отдохнуть и согреться. В случае необходимости на сложных участках трасс будут оперативно развернуты резервные мобильные городки жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в отдельных районах Новосибирской, Томской, Омской областей, а также в южных районах Красноярского края ожидается температура до минус 40 градусов, в горных районах Иркутской области - до минус 50 градусов.