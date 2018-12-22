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22.12.2018 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане уничтожили почти тонну норвежской селедки

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

На одном из въездных постов в Махачкалу сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан вместе с таможенниками задержали машину с санкционным грузом. По информации ведомства, вся рыба была изъята.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
В России уничтожено свыше 26 тысяч тонн санкционной продукции

Как пояснили в управлении, во время планового рейда они обнаружили около 800 килограмм замороженной сельди норвежского производства. Сотрудники управления тут же составили акты изъятия и утилизации запрещенной продукции. А саму рыбу отправили в Хасавюрт и в присутствии понятых сожгли в утилизационной печи.

В отношении водителя авто, который перевозил санкционной продукции, составлен протокол об административном правонарушении.

Кстати, это уже далеко не первый случай, когда на территории республики задерживают санкционный товар. Чуть раньше на федеральной трассе "Кавказ" специалисты Россельхознадзора задержали авто с двумя тоннами яблок и груш из Италии и Польши.

Всего же с начала года в регионе было уничтожено более шести тонн яблок, груш и рыбы попавших под продовольственное эмбарго.

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