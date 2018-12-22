В ДТП с двумя автомобилями на Ставрополье погибли два человека

В Шпаковском районе Ставропольского края произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще четверо получили незначительные травмы и были госпитализированы.

По данным регионального УГИБДД, авария произошла сегодня днем возле села Татарка. На трассе столкнулись автомобили KIA и Skoda.

- Сопутствующим факторами аварии стали туман и мокрая проезжая часть. Женщина за рулем KIA, направляясь в сторону Невинномысска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в Skoda. Двое пассажиров KIA от полученных увечий скончались на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение клинической больницы Ставрополя, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края

Водитель и трое пассажиров Skoda также госпитализированы. Двое детей, 6 и 7 лет, находившиеся в салоне на заднем сиденье в детских креслах, не пострадали.

Сейчас на месте происшествия по-прежнему работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.