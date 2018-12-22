В КБР задержали подозреваемого в убийстве 13-летней давности

В Кабардино-Балкарской республике задержан подозреваемый в убийстве главы селения Хасанья Артура Зокаева, которое было совершено еще в мае 2005 года.

По данным следствия 15 мая 2005 года глубокой ночью Зокаев был застрелен неподалеку от собственного дома. От полученных ран он скончался. Личность стрелка, скрывшегося с места преступления, раскрыть тогда не удалось, поэтому расследование было приостановлено.

"Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям УФСБ России по КБР удалось установить лица, которые могли быть причастны к совершению данного преступления. Также была получена информация о нахождении близких родственников и друзей подозреваемых. В ходе обыска в их домах было изъято запрещенное к обороту огнестрельное оружие", сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской республике.

Как отмечают в ведомстве, задержанный фигурант дела ранее служил депутатом парламента Кабардино-Балкарской республики. Еще один подозреваемый в убийстве сейчас находится за пределами России. В настоящее время возобновлено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), расследование продолжается.