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22.12.2018 11:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На самой дальней окраине Архангельска открылся детский сад

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
В поселке Турдеевске – на самой дальней окраине Архангельска - открылся новый детский сад на 60 мест. После новогодних праздников в него придут 50 местных малышей.
Фото: Иван Малыгин/РГ Фото: Иван Малыгин/РГ
Фото: Иван Малыгин/РГ

Это первый детсад, сданный в столице Поморья после четырехлетнего перерыва: он один из самых маленьких в Архангельске. Дело в том, что в поселке сегодня осталось 560 человек, из них 54 - дошкольники.

Турдеевск иногда называют "задворками" Архангельска - он отделен от городской черты Северной Двиной и многокилометровой лесополосой. Детского сада здесь не было с 2015-го - старое деревянное здание, которое находилось в аварийном состоянии, власти были вынуждены разобрать. Когда три года назад рабочие приехали его сносить, бригаду взяли в кольцо местные жители: "А взамен что? Не будет садика - не останется людей в поселке", - обращались они к власти. В итоге в плане по строительству детских садов дошкольное учреждение в Турдеевске вышло на первое место.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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А малышей временно возили в детские сады Новодвинска и соседнего поселка.

Между тем проектирование нового здания сильно осложняла низменная местность, на которой был построен этот, когда-то рабочий, поселок: производство в нем закрылось больше двадцати лет назад.

Турдеевск, кстати, и сегодня стоит на деревянных сваях, которые приводят к быстрому обветшанию домов: территория к тому же часто подтопляется во время паводков. Поэтому для садика было принято решение использовать сваи из железобетона и каркас из деревянных панелей с экологически чистым утеплителем.

Общая стоимость строительства - 63 миллиона рублей, они выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Как рассказал на церемонии открытия глава Архангельска Игорь Годзиш, детский сад в Турдеевске дал старт новой программе строительства образовательных учреждений в Поморье.

Кстати, в Архангельске это первое дошкольное учреждение, в котором установлены шкафчики с обогревом: одежда детей всегда будет сухой.

Детсад оснащен аварийной подсветкой, которую можно будет использовать при отключениях электроэнергии. По новым стандартам оборудована и кухня. Но самое главное - родителям больше нет нужды возить малышей в детские сады, расположенные за десять километров от родного дома.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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