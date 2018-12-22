В Петербурге состоялась премьера мультфильма про русских богатырей

Новости

Лукашенко поздравил коллектив БЕЛТА с 100-летием агентства 13:26
МИД Ирана прокомментировал намерение США уйти из Сирии 13:13
В Новосибирске на восемь часов задержали вылет самолета в Москву 13:12
Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником 13:11
В московских аэропортах задержано или отменено более 40 рейсов 12:43
В Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны 12:25
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей 12:08
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 12:05
В Петербурге анестезиолог арестован за домогательства до пациенток 11:44
Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты 11:44
Иран начал военные учения на фоне захода в Персидский залив авианосца США 11:35
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США 11:23
Видео: Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге 11:00
Титов: Ставку страховых взносов для застройщиков повышать не будут 10:55
Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электричества 10:25
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Баффало" 10:21
Видео: Как строится метро - от котлована до первых поездов 10:00
Названа неожиданная причина хронической усталости 08:40
Водитель сына президента Бразилии оказался миллионером 07:56
В Британии освободили захваченное мигрантами судно 07:38
Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту 06:36
Последняя группа хабаровских туристов вернулась с Хайнаня 06:15
Мужчина залез на рождественскую ель у Белого дома 06:05
Трамп не поехал во Флориду на рождество из-за демократов 05:42
Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 13:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге состоялась премьера мультфильма про русских богатырей

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
По доброй новогодней традиции кинотеатр "Аврора" устроил праздничную премьеруфильма о былинных богатырях. Накануне Международного дня кино и выхода новой картины в прокат.
Кадры из фильма "Три Богатыря и Наследница престола". Фото: Студия анимационного кино "Мельница" Кадры из фильма "Три Богатыря и Наследница престола". Фото: Студия анимационного кино "Мельница"
Кадры из фильма "Три Богатыря и Наследница престола". Фото: Студия анимационного кино "Мельница"

"Три Богатыря и Наследница престола" - новые приключения любимых героев от студии анимационного кино "Мельница" и кинокомпании СТВ. Это девятый по счету фильм "богатырской" саги. Снял его Константин Бронзит, автор первого героического блокбастера - "Алеша Попович и Тугарин Змей", обладатель почти двухсот кинофестивальных наград, двукратный номинант на премию "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского Музея театрального и музыкального искусства
В Петербурге открылась выставка "Рождество в доме Шаляпина"

Премьеру представили создатели - творческая группа проекта. По традиции Константин Бронзит поиграл с ребятами в кино - в режиссеров и актеров. Ведущий задавал вопросы залу, попутно рассказывая об истории кинематографа - кто и когда создал самый первый фильм на Земле, потом кукольный мультфильм, какие профессии заняты в процессе создания картины…

А потом смотрели новый фильм любимого цикла. И снова с нами замечательная троица - Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. И главный придворный конь Юлий, у которого "язык без костей". Умный, неунывающий. Постоянно попадает в переделки, а о себе говорит: "Я азартный, но это не грех, а заболевание".

Прихворнул Князь Киевский (за него уже много лет говорит Сергей Маковецкий), не дай бог, помрет. Надо написать завещание. Дело государственной важности. Кто станет наследником престола? Вспомнил про Забаву, племяшку любимую. И позвал богатырей - пусть доставят ее из далекого Царьграда, где она получает образование.

И начинается череда приключений. Соловей-разбойник увел золото у Василевса.

Василевс, владыка Востока, задумал нехорошее. Пытается захватить Киевскую Русь. И хочет с богатырями разобраться. А сына женить на Забаве (и плевать, что у нее есть муж Елисей).

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Семен Спивак рассказал, о чем думают и говорят животные

- Лопух! Балбес! Эх, дал бог сына…- сокрушается император. Шепелявый сын Леонид канючит: "Я жениться хочу! Ты мне жену обещал, пап".

Звучат хорошие шутки:

- Не обращайте на нас внимания, продолжайте делить русские земли.

- Китайская медицина всегда вылечит!

- Кино годится для любого возраста. Так что пусть формальная маркировка фильма "шесть плюс" вас не пугает, - заверил корреспондента "РГ" Константин Бронзит. И действительно, хохот в зале раздавался то и дело, в том числе совсем маленьких зрителей.

Фильм "Три Богатыря и Наследница престола" в кинотеатрах с 27 декабря.

К слову

Продюсер фильма, глава студии "Мельница" Александр Боярский озвучил коварного императора Василевса, а его сына Леонида - режиссер Константин Бронзит, сказавший о своем герое: "Полнейший тупица, этим и смешон".

Интервью с Константином Бронзитом читайте в "РГ" в ближайшие дни.

Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты
"Нафтогаз" заявил о проблемах с закупкой газа из-за долгов
США выделят ВМС Украины десять миллионов долларов
Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов у Гатвика