В Петербурге состоялась премьера мультфильма про русских богатырей

По доброй новогодней традиции кинотеатр "Аврора" устроил праздничную премьеруфильма о былинных богатырях. Накануне Международного дня кино и выхода новой картины в прокат.

Кадры из фильма "Три Богатыря и Наследница престола". Фото: Студия анимационного кино "Мельница"

"Три Богатыря и Наследница престола" - новые приключения любимых героев от студии анимационного кино "Мельница" и кинокомпании СТВ. Это девятый по счету фильм "богатырской" саги. Снял его Константин Бронзит, автор первого героического блокбастера - "Алеша Попович и Тугарин Змей", обладатель почти двухсот кинофестивальных наград, двукратный номинант на премию "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

Премьеру представили создатели - творческая группа проекта. По традиции Константин Бронзит поиграл с ребятами в кино - в режиссеров и актеров. Ведущий задавал вопросы залу, попутно рассказывая об истории кинематографа - кто и когда создал самый первый фильм на Земле, потом кукольный мультфильм, какие профессии заняты в процессе создания картины…

А потом смотрели новый фильм любимого цикла. И снова с нами замечательная троица - Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. И главный придворный конь Юлий, у которого "язык без костей". Умный, неунывающий. Постоянно попадает в переделки, а о себе говорит: "Я азартный, но это не грех, а заболевание".

Прихворнул Князь Киевский (за него уже много лет говорит Сергей Маковецкий), не дай бог, помрет. Надо написать завещание. Дело государственной важности. Кто станет наследником престола? Вспомнил про Забаву, племяшку любимую. И позвал богатырей - пусть доставят ее из далекого Царьграда, где она получает образование.

И начинается череда приключений. Соловей-разбойник увел золото у Василевса.

Василевс, владыка Востока, задумал нехорошее. Пытается захватить Киевскую Русь. И хочет с богатырями разобраться. А сына женить на Забаве (и плевать, что у нее есть муж Елисей).

- Лопух! Балбес! Эх, дал бог сына…- сокрушается император. Шепелявый сын Леонид канючит: "Я жениться хочу! Ты мне жену обещал, пап".

Звучат хорошие шутки:

- Не обращайте на нас внимания, продолжайте делить русские земли.

- Китайская медицина всегда вылечит!

- Кино годится для любого возраста. Так что пусть формальная маркировка фильма "шесть плюс" вас не пугает, - заверил корреспондента "РГ" Константин Бронзит. И действительно, хохот в зале раздавался то и дело, в том числе совсем маленьких зрителей.

Фильм "Три Богатыря и Наследница престола" в кинотеатрах с 27 декабря.

К слову

Продюсер фильма, глава студии "Мельница" Александр Боярский озвучил коварного императора Василевса, а его сына Леонида - режиссер Константин Бронзит, сказавший о своем герое: "Полнейший тупица, этим и смешон".

Интервью с Константином Бронзитом читайте в "РГ" в ближайшие дни.