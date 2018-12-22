В России завершено строительство сети цифрового телевидения

В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России. Он стал финальным аккордом в создании беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта по строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания.

Как отметил на церемонии запуска передающей станции замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, это самый большой проект в мире по строительству цифрового телевидения. Он реализован в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".

Проект стартовал с Хабаровского края девять лет назад. Одной из его составляющих стала передающая станция в поселке Ванино на побережье Тихого океана. Она была включена 27 декабря 2010 года. По словам губернатора Мурманского края Марины Ковтун, символично, что завершился проект в Видяево Мурманской области. И это один из проектов, который введен в срок.

По словам командующего подводными силами Северного флота Аркадия Романова, для жителей поселка Видяево это вдвойне подарок, так как в этом году населенный пункт празднует свое 60-летие.

Сеть цифрового телевидения строилась в разных условиях. Год назад завершали работы в Якутии. Там монтаж оборудования происходил при температуре минус 50 на высоте 50 метров. В Мурманской области все работы велись на сложном скалистом грунте, в где-то в болотах, уточнил Волин. Глава ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" Андрей Романченко напомнил, что в Дагестане оборудование для передающей вышки доставляли в горы на ишаках. Каждые восемь часов в рамках ФЦП включался новый передатчик.

Теперь 98,4 процента россиян смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" и еще 3 радиоканала - "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк"). А девять лет назад около 25 процентов населения могли смотреть только 1-2 телеканала, отметил Романченко. Оставшиеся 1,6 процента населения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, также смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством спутникового вещания. Таким образом, обеспечен единый телевизионный стандарт для жителей как крупных городов, так и малонаселенных территорий. Причем 90 процентов средств ФЦП было направлено на обеспечение цифровым телесигналом 40 процентов населения, проживающего в малых населенных пунктах.

Уже сейчас можно купить приставку и смотреть у себя дома каналы в цифровом формате. Сам переход с аналога на цифру стартует с 11 февраля. И завершится к середине лета. При этом местным телеканалам ничего не грозит, они как вещали, так и продолжат свое вещание. У них остается и кабель, и аналог, и IPTV. Тверская область перешла на цифру 3 декабря, ее опыт очень важен для остальных регионов. Учитывая его, "все региональные власти совместно с федеральными ведомствами проводят анализ перспектив спроса в зависимости от графика отключения аналога и с учетом анализа проникновения цифрового ТВ, сколько может потребоваться приставок или новых телевизоров, чтобы избежать ажиотажа и вымывания дешевых товаров", отметил Волин. Он напомнил, что для того, чтобы смотреть 20 каналов в хорошем качестве, нужно приемное оборудование стандарта DVB-Т2 (либо цифровой телевизор, либо приставка для аналогового телевизора, которая преобразует цифровой сигнал). Заказать приставку можно и в интернет-магазине, и в почтовом отделении. Цена приставки колеблется от 1200 до 2500 рублей в почтовом каталоге. "Минимальная цена приставке эквивалента стоимости блока сигарет. При том, что курить вредно, а смотреть 20 каналов цифрового телевидения здорово и хорошо", - сказал Волин.

Но для того, чтобы такой телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта цифрового вещания DVB-Т2, необходима дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Пока домов, где есть такие общие антенны, единицы, поэтому правительство рекомендовало региональным властям принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в цифровом формате. Основная часть оставшихся сейчас коллективных антенн на крышах многоквартирных домов - аналоговая. И их надо постепенно менять на дециметровые антенны, чтобы обеспечить жителям домов устойчивый цифровой сигнал. Сегодня одна из главных задач, отметил Романченко.

При этом Волин не исключил, что ряд россиян перейдут от кабельного или спутникового операторов и будут смотреть цифровой эфир. "Когда появляется возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов, люди начинают задумываться, надо ли им платить за сто, из которых они все равно смотрят шесть. Исследования показывают, что ни одна семья ни смотрит больше, чем шесть каналов. И подавляющее большинство из этих шести находится в составе первого или второго мультиплекса", - отметил он.