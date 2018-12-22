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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем. Два боевых самолета вылетели из города Крымск Краснодарского края и совершили посадку на Бельбеке.

- Мы выполнили первый технический рейс двумя самолетами, оценили состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение норм, которые касаются посадки парой, - сообщил журналистам командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Севостьянов, который лично протестировал полосу Бельбека за штурвалом истребителя. - Полоса отличная.

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Реконструкция аэродрома Бельбек началась весной этого года. Сначала планировалось построить вторую взлетно-посадочную полосу, но затем было принято решение о реконструкции существующей. Ее покрытие было полностью разобрано и построено заново из бетонно-монолитных плит. Сама полоса при этом стала длиннее на 500 метров. Сейчас ее длина составляет 3,45 километра, а технические характеристики соответствуют международным стандартам. На Бельбеке также появились новые рулежные дорожки, места для стоянки самолетов, технические площадки.

- Строители сделали прекрасный аэродром, который готов к приему воздушных судов всех типов, - заявил Севостьянов.

Сегодня летчики также проверили готовность инженерно-технических служб аэродрома, систем связи и навигации.

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Бельбек имеет статус аэродрома совместного базирования. В федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополе предусмотрено строительство инфраструктуры гражданского сектора Бельбека. Как отметил Севостьянов, новая взлетно-посадочная полоса будет использоваться и для военных, и для гражданских самолетов.

- В прежнем состоянии Бельбек не мог принимать все типы гражданских воздушных судов из-за характеристик взлетно-посадочной полосы и других причин, - отметил командующий. - Сегодня также совершил первую посадку гражданский самолет ТУ-134А, по докладу командира экипажа, все прошло гладко. Надеюсь, что аэродром последствии станет хорошим подспорьем для жителей и гостей полуострова из всех стран мира.

Ранее сообщалось, что после завершения тестирования на Бельбек вернется эскадрилья истребителей Су-27СМ и Су-30М2, которые были перебазированы в Крымск в связи с началом реконструкции.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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