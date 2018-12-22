Новости

10 миллионов долларов Украине от США в Крыму назвали суммой на чай 16:43
Глава Прикамья возглавил работу по спасению рабочих из горящей шахты 16:40
В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США 16:29
Свыше 800 "желтых жилетов" собрались в Париже 16:20
Региональным каналам дадут три часа в федеральном эфире 16:19
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона 16:19
СМИ: Шестеро футболистов зимой покинет "Спартак" 16:09
Новосибирские спасатели готовы вылететь на помощь шахтерам из Прикамья 15:52
Поклонники купили 500 роз для фигуристки Медведевой 15:50
В Прикамье девять человек заблокированы в задымленной шахте 15:43
ВМС Кореи оправдались за направления радара на японский самолет 15:19
Эксперты оценили решение США выделить ВМС Украины 10 млн долларов 15:13
В Калуге нашедший младенца на улице мужчина оказался его отцом 15:11
Вышел тизер сериала про супергероев-изгоев "Роковой Патруль" 15:07
Вышел трейлер ситкома "Чудотворцы" с Рэдклиффом и Бушеми 14:56
УАЗ рассказал о новинках в 2019 году 14:50
В Дагестане уничтожили почти тонну норвежской селедки 14:46
Авторитетный журнал составил список худших фильмов года 14:44
Железнодорожники Украины пожаловались на нехватку российских запчастей 14:29
Умер актер из фильма Карпентера "Нечто" Дональд Моффет 14:28
Умерла актриса сериалов "Клиент всегда мертв" и "Друзья" Этель Эйлер 14:27
Медведева чисто выполнила произвольную программу на тренировке 14:26
Умерла создательница "Гринча", вдова Доктора Сьюза Одри Гейзел 14:21
Fitch опасается дефолта Украины после 2020 года 14:21
К Земле приближается астероид-бегемот 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 16:19
Рубрика: Экономика

Региональным каналам дадут три часа в федеральном эфире

Текст: Татьяна Шадрина

Для вещания региональных каналов в цифровом формате рассматривается возможности создания специальных врезок в эфире "Общественного телевидения" (канала, который входит в число 20 общероссийских общедоступных каналов, которые транслируются в эфире в цифровом формате). Об этом журналистам сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В России завершено строительство сети цифрового телевидения

На ближайшем заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания этот вопрос будет обсуждаться уже предметно, добавил ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" Андрей Романченко. Заседание намечено на январь.

Каждый регион сможет выбрать один их своих популярных каналов, который сможет вещать во врезке эфира "Общественного телевидения" 3-4 часа, а остальное время на канале будет идти контент федерального канала, пояснил он.

Экономика Отрасли Связь Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США
В Прикамье девять человек заблокированы в задымленной шахте
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
Во Франции "желтые жилеты" продолжат протесты
"Нафтогаз" заявил о проблемах с закупкой газа из-за долгов