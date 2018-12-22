Региональным каналам дадут три часа в федеральном эфире

Для вещания региональных каналов в цифровом формате рассматривается возможности создания специальных врезок в эфире "Общественного телевидения" (канала, который входит в число 20 общероссийских общедоступных каналов, которые транслируются в эфире в цифровом формате). Об этом журналистам сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

На ближайшем заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания этот вопрос будет обсуждаться уже предметно, добавил ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" Андрей Романченко. Заседание намечено на январь.

Каждый регион сможет выбрать один их своих популярных каналов, который сможет вещать во врезке эфира "Общественного телевидения" 3-4 часа, а остальное время на канале будет идти контент федерального канала, пояснил он.