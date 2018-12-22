Россия и Беларусь договорились сблизить законодательства

Парламентарии России и Беларуси одобрили Концепцию сближения законодательств двух стран. Это касается и равных прав граждан, а также компаний при доступе на рынки Союзного государства.

На основе стратегического документа парламентариям надо разработать дорожную карту по гармонизации законодательства, заявил спикер Госдумы в ходе сессии Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси. Политик подчеркнул, что формирование единого правового пространства - это необходимое условие для "активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ в рамках Союзного государства".

- Главное для нас - принятие модельных законов, которые позволят нам создать единое правовое поле. Принимая концепцию, мы буквально выстраиваем стратегию своей работы. Это будет реальное движение навстречу друг другу, - заявил спикер. Документ представил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В концепции отмечается, что государства уже прошли большой путь на пути сближения. Проводится согласованная политика в вопросах оплаты и охраны труда. Урегулированы вопросы пенсионного обеспечения прав граждан, проживающих на территориях государств-союзников. То же касается и предоставления пособий по нетрудоспособности. Обеспечивается взаимное признание трудового стажа, решен вопрос с бесплатным медобеспечением. Нынешняя нормативная база в целом обеспечивает равные возможности для россиян и белорусов в получении образования.

Среди нерешенных проблем - несогласованность развития законодательств двух стран. Нет четкой иерархии нормативных актов Союзного государства и национальных законов. Кроме того, в странах-участницах недостаточно эффективно реализуются нормы международных договоров.

Концепция предполагает решение этих проблем. Главные задачи, которые ставит документ, это обеспечение равных прав граждан и гармонизация законов в разных сферах. Необходимо сформировать единое социально-экономическое, культурное, информационное, правовое пространства. Предполагается дать равный доступ компаниям на рынки друг друга (речь о предоставлении национального режима).

Для обеспечения равных прав граждан Россия и Беларусь собираются вместе работать над установлением равных тарифов на медицинские и санаторно-курортные услуги. Еще одна сфера для проработки - взаимное признание документов, подтверждающих специальные знания и квалификации. Другие проблемные темы - оказание юридической помощи, реализация права собственности на землю, критерии присвоения спортивных званий и разрядов. Остается урегулировать также порядок и условия выдачи прав на управление транспортными средствами.

Отдельно парламентарии рассматривали вопрос совместного прорыва в сфере цифровых технологий (об этом также говорится в концепции). Вячеслав Володин призвал объединить усилия, чтобы создать общее правовое пространство. В частности, это необходимо для регулирования сферы робототехники.

- Через формирование общего законодательства мы внесли бы вклад в развитие стран, - заявил спикер ГД.