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22.12.2018 16:09
Рубрика: Спорт

СМИ: Шестеро футболистов зимой покинет "Спартак"

Текст: Данила Жиляев
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Московский "Спартак" ожидает серьезное обновление состава. Как утверждает Чемпионат.com, этой зимой "красно-белых" покинет сразу шестеро футболистов.

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Один из них - Роман Еременко, о чьем предстоящем уходе стало известно на днях. Кроме того, клуб намерен расстаться с Александром Самедовым, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым, Джано Ананидзе и Артемом Тимофеевым.

Любопытно, что Андреа Д’Амико, агент Бокетти, опроверг слухи об уходе его подопечного из "Спартака". По словам агента, они не получали от клуба соответствующего уведомления. Тем не менее, по данным источника, Боккетти все же не входит в дальнейшие планы тренерского штаба команды.

Что касается Тимофеева, то он, как ожидается, покинет москвичей на время. Предполагается, что до конца сезона на правах аренды он будет выступать за "Крылья Советов".

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