Судно Open Arms спасло более 300 мигрантов в Средиземном море

Принадлежащее испанской некоммерческой организации Proactiva судно Open Arms спасло в Средиземном море более 300 мигрантов. Среди тех, кого подняли на борт, есть беременные женщины и несовершеннолетние.

Жители почти двух десятков африканских стран на трех лодках направлялись из Ливии в Европу. Главный вопрос сейчас - какая страна согласится их принять. Капитан судна обратился с соответствующим запросом к властям Италии, Мальты и Испании. Ответа пока не получил.

По данным Международной организации по миграции, с начала года через Средиземное море в Европу попали более 113 тысяч человек, более двух тысяч - утонули.