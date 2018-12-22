Свыше 800 "желтых жилетов" собрались в Париже

В ходе шестого по счету общенационального дня действий "желтых жилетов" свыше 800 человек принимают участие в протестной акции во французской столице.

Предполагалось, что в предварительном порядке неформалы соберутся в Версале, где должна была пройти их манифестация. Однако к полудню там оказалось всего лишь несколько десятков человек, что было с нескрываемым удовлетворением воспринято тамошними коммерсантами, опасавшимися разного рода эксцессов.

В это время большая часть неформалов прямиком направились в Париж. Еще в дороге они получили такое указание от организатора сегодняшней акции, одного из лидеров движения Эрика Друэ.

Накануне он всячески поддерживал идею навестить Версаль с его знаменитым королевским дворцом, что, как сейчас стало ясно, было всего лишь отвлекающим маневром.

Большинство участников протестного движения собрались на Монмартре перед собором Сакре-Кер, пропели несколько раз "Марсельезу", а после стали спускаться по разным переулкам вниз, кто в сторону Парижской Оперы, кто церкви Мадлен, что в начале Больших бульваров. Причем, как заявил один из участников акции, у них, якобы, нет планов сконцентрироваться в каком-то определенном месте, а всего лишь желание маршем по улицам Парижа "продемонстрировать свою решимость продолжать борьбу". Правда, чуть позже многие неформалы взяли курс на площадь Согласия и Елисейские поля.

Полицейские подразделения сопровождают блуждающих по городу "жилетов", и пока обходится без стычек. Правда, в одном месте на узкой улочке Виньон стражи порядка заблокировали сотни-полторы манифестантов, что привело к небольшой стычке. Почти 30 наиболее агрессивных демонстрантов были задержаны.

Протестные акции сегодня также проходят в других городах страны - Лилле, Бордо, Лионе, Руане, Сен-Этьене. В Восточных Пиренеях в районе франко-испанской границы активисты движения блокируют грузовые фуры. Нечто подобное происходит на границе с Италией, Германией и Бельгией.