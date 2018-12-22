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Рубрика: В мире

В Британии освободили захваченное мигрантами судно

Текст: Андрей Васильев

Лишь в ночь на субботу британским правоохранительным органам удалось провести операцию по освобождению судна, захваченного мигрантами на реке Темза. Операцию провела группа в составе 25 человек из морского спецназа Великобритании. Злоумышленников нейтрализовали около 23 часов по местному времени, через 14 часов после того, как беженцы захватили судно.

Фото: REUTERS/JUAN MEDINA
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"Судно прибыло из Нигерии. Мигрантам удалось выбраться из каюты. Они стали угрожать экипажу, требуя, чтобы судно приблизилось очень близко к побережью. Мы понимаем, что они хотели прыгнуть в воду и вплавь достичь британского побережья", - заявил телекомпании SkyNews представитель судоходной компании Пол Киприану.

Грузовой корабль диною 236 метров, принадлежащий итальянской компании Grimaldi Lines, вышел из порта в Нигерии. Он совершил три остановки на западном берегу Африки. Тогда на его борт и могли проникнуть нелегальные мигранты из Нигерии.

Во время "бунта" у мигрантов в руках были железные прутья и куски арматуры. При задержании беженцы не оказывали сопротивления. "Мы не рассматриваем это как инцидент, связанный с заложниками, как акт пиратства или терроризма", - заявили в полиции графства Эссекс, на территории которого и произошел инцидент.

В мире Европа Великобритания
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