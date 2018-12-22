В Британии освободили захваченное мигрантами судно

Лишь в ночь на субботу британским правоохранительным органам удалось провести операцию по освобождению судна, захваченного мигрантами на реке Темза. Операцию провела группа в составе 25 человек из морского спецназа Великобритании. Злоумышленников нейтрализовали около 23 часов по местному времени, через 14 часов после того, как беженцы захватили судно.

"Судно прибыло из Нигерии. Мигрантам удалось выбраться из каюты. Они стали угрожать экипажу, требуя, чтобы судно приблизилось очень близко к побережью. Мы понимаем, что они хотели прыгнуть в воду и вплавь достичь британского побережья", - заявил телекомпании SkyNews представитель судоходной компании Пол Киприану.

Грузовой корабль диною 236 метров, принадлежащий итальянской компании Grimaldi Lines, вышел из порта в Нигерии. Он совершил три остановки на западном берегу Африки. Тогда на его борт и могли проникнуть нелегальные мигранты из Нигерии.

Во время "бунта" у мигрантов в руках были железные прутья и куски арматуры. При задержании беженцы не оказывали сопротивления. "Мы не рассматриваем это как инцидент, связанный с заложниками, как акт пиратства или терроризма", - заявили в полиции графства Эссекс, на территории которого и произошел инцидент.