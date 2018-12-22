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22.12.2018 15:14
Рубрика: В мире

В Германии закрыли последнюю угольную шахту

Текст: Александр Саможнев
В торжественной обстановке в городе Боттроп на северо-западе Германии закрылась последняя каменноугольная шахта. Тем самым завершилась эра когда-то промышленно развитой отрасли страны. "Было счастье, но оно прошло", - комментирует событие газета Die Welt.

По данным издания, среди пяти тысяч горняков, лишившихся работы, большинство уйдут на пенсию. В Германии эта категория лиц может уходить на заслуженный отдых в пятьдесят лет. Некоторые рабочие будут переучиваться на новые профессии. В 1950-е годы в угольной отрасли было занято свыше шестисот тысяч человек.

Фото: depositphotos.com
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Однако затем эта сфера индустрии стала по разным причинам терять свои позиции. Уголь приходилось добывать на глубине свыше одного километра в условиях повышенных мер безопасности. Для сравнения, в Австралии залежи угля находятся на глубине тридцати метров. Немцы проигрывали конкуренцию на международном рынке.

В этой связи в год правительство Германии выделяло порядка одного миллиарда евро для продвижения топлива на внешние рынки. Кроме того, требовались миллиардные средства для обеспечения выхода на пенсию горняков, проработавших в шахте двадцать пять лет.

В 2007 году бундестаг принял решение о выходе из затратной отрасли, наметив завершить процесс в 2018 году. Представители партии "зеленых" приветствовали закрытие шахты. В последние годы традиционная культура добычи угля в Германии стала уходить в прошлое в земле Северный Рейн- Вестфалия и в Сааре. Люди вынуждены искать работу далеко от дома. На память об отрасли останется музей в городе Бохум.

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