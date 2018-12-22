В Испании разыграли 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира

В Испании перед Рождеством состоялся розыгрыш 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира Lotería de Navidad. Почти все провинции имели повод для радости. Крупные выигрыши сопровождались спонтанными танцами на улицах, шампанским и барабанной дробью, сообщают местные СМИ.

Особенно повезло региону Арагон, жители которого в общей сложности выиграли 120 миллионов евро, а также посетителям торгового центра провинции Кастилья-Ла Манча, на которых пролился денежный дождь в размере 88 миллионов евро. С заметной прибылью остались участники лотереи в Бильбао и Гернике в Стране Басков.

"Мы просто сходим с ума, в третий раз с 2012 года выпадает выигрыш в деревне Манисес в провинции Валенсия", - цитирует информагентство Europa Press служащего отделения лотереи.

Напомним, Lotería de Navidad, джек-пот которой называется El Gordo ("толстяк"), разыгрывается на протяжении свыше двухсот лет. Она считается старейшей в мире и крупнейшей по сумме разыгрываемых средств. Один билет стоит 200 евро, что не всегда могут позволить себе рядовые граждане. Поэтому в розыгрыше зачастую участвуют в складчину друзья, коллеги по работе, соседи и даже целые деревни. Подчас выигрыш отдельного участника может быть совершенно небольшим. Однако радости от этого становится не меньше.