Новости

В Испании разыграли 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира 22.12.2018
В парламенте Ирана обсудят покупку у России самолетов SSJ-100 22.12.2018
Контроль за пожарной безопасностью могут передать МВД 22.12.2018
РПЦ: У канонической УПЦ гораздо больше прав, чем получит автокефалия 22.12.2018
"Реал" в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира 22.12.2018
В Соликамске спасатели начали шестую попытку добраться до горняков 22.12.2018
Против украинского премьера возбудили уголовное дело 22.12.2018
ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР 22.12.2018
В КБР задержали подозреваемого в убийстве 13-летней давности 22.12.2018
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами 22.12.2018
СМИ: Порошенко прикрывает коррупционный режим на Украине 22.12.2018
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ 22.12.2018
МВД уточнит правила проникновения полицейских в частные помещения 22.12.2018
На Урале водитель Porsche устроил стрельбу за право выезда с парковки 22.12.2018
Медведев поручил губернатору оказать помощь пострадавшим в Соликамске 22.12.2018
Российское бюро Интерпола поможет Сирии найти культурные ценности 22.12.2018
СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска 22.12.2018
В Соликамске рассказали о шансах на спасение горняков из горящей шахты 22.12.2018
Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира 22.12.2018
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ 22.12.2018
В Соликамске в связи с ЧП на шахте заработала горячая линия 22.12.2018
В Соликамск выехали горноспасатели из разных регионов Урала 22.12.2018
СКР начал проверку пожара на шахте в Соликамске 22.12.2018
"Зенит" назвал имя нового главного тренера команды 22.12.2018
В ДТП с двумя автомобилями на Ставрополье погибли два человека 22.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
22.12.2018 23:50
Рубрика: В мире

В Испании разыграли 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира

Текст: Александр Саможнев

В Испании перед Рождеством состоялся розыгрыш 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира Lotería de Navidad. Почти все провинции имели повод для радости. Крупные выигрыши сопровождались спонтанными танцами на улицах, шампанским и барабанной дробью, сообщают местные СМИ.

Особенно повезло региону Арагон, жители которого в общей сложности выиграли 120 миллионов евро, а также посетителям торгового центра провинции Кастилья-Ла Манча, на которых пролился денежный дождь в размере 88 миллионов евро. С заметной прибылью остались участники лотереи в Бильбао и Гернике в Стране Басков.

Фото: depositphotos.com
Два жителя Канады выиграли в лотерее 16 миллионов долларов

"Мы просто сходим с ума, в третий раз с 2012 года выпадает выигрыш в деревне Манисес в провинции Валенсия", - цитирует информагентство Europa Press служащего отделения лотереи.

Напомним, Lotería de Navidad, джек-пот которой называется El Gordo ("толстяк"), разыгрывается на протяжении свыше двухсот лет. Она считается старейшей в мире и крупнейшей по сумме разыгрываемых средств. Один билет стоит 200 евро, что не всегда могут позволить себе рядовые граждане. Поэтому в розыгрыше зачастую участвуют в складчину друзья, коллеги по работе, соседи и даже целые деревни. Подчас выигрыш отдельного участника может быть совершенно небольшим. Однако радости от этого становится не меньше.

Почему лотерейные миллионеры уходят в подполье
В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
Свыше 800 "желтых жилетов" собрались в Париже
Правительство США частично прекратило работу
Железнодорожники Украины пожаловались на нехватку российских запчастей