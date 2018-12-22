В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Два человеческих скелета найдены в цистерне в одном из частных домовладений в Суворовском районе Одессы. Тела изъяты криминалистами и отправлены на экспертизу.

Известно, что скелеты нашли работники, которые были наняты для прочистки вкопанной около дома цистерны. Емкость свыше 20 лет не использовалась по назначению, и в ней накопилась жидкость. После ее откачки в цистерне обнаружились скелеты, фрагменты одежды и женской сумки.

"Правоохранители устанавливают личности погибших, обстоятельства и причины их смерти. Следствие продолжается", - отметили в одесской полиции, сообщение которой приводит украинский портал "Вести".