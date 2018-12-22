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22.12.2018 08:46
Рубрика: Общество

В Россию пришла астрономическая зима

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния. Рассветет довольно поздно - в восемь часов 57 минут. Именно сегодня Земля, двигаясь по орбите, достигает точки зимнего солнцестояния, когда Северное полушарие максимально отвернуто от светила.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

А, проще говоря, как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, это один из самых коротких дней в году - его продолжительность составляет всего шесть часов 59 минут. Продолжительность светового дня 23 декабря будет такой же. Соответственно и ночи в этот период самые длинные - их продолжительность 17 часов.

Фото: depositphotos.com
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А вот по минуте прибавляться день начнет только с 24 декабря. В понедельник световой день составит уже семь часов. Семь часов и одну минуту - 27 декабря, 28 декабря - семь часов две минуты. В общей сложности к новогодней ночи день увеличится на пять-девять минут.

Как уточняет Людмила Паршина, хотя календарная зима стартовала больше месяца назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход в Северное полушарие астрономической зимы. Температура воздуха будет понижаться вплоть до конца января, а с февраля пойдет на повышение.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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