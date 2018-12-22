В Россию пришла астрономическая зима

Сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния. Рассветет довольно поздно - в восемь часов 57 минут. Именно сегодня Земля, двигаясь по орбите, достигает точки зимнего солнцестояния, когда Северное полушарие максимально отвернуто от светила.

А, проще говоря, как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, это один из самых коротких дней в году - его продолжительность составляет всего шесть часов 59 минут. Продолжительность светового дня 23 декабря будет такой же. Соответственно и ночи в этот период самые длинные - их продолжительность 17 часов.

А вот по минуте прибавляться день начнет только с 24 декабря. В понедельник световой день составит уже семь часов. Семь часов и одну минуту - 27 декабря, 28 декабря - семь часов две минуты. В общей сложности к новогодней ночи день увеличится на пять-девять минут.

Как уточняет Людмила Паршина, хотя календарная зима стартовала больше месяца назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход в Северное полушарие астрономической зимы. Температура воздуха будет понижаться вплоть до конца января, а с февраля пойдет на повышение.