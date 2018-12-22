Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Глава государства отметил, что в отрасли всегда работали и сегодня трудятся настоящие профессионалы.

Президент назвал отрадным, что энергетики ответственно подходят к своим обязанностям.

"Достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых - строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг" - говорится в поздравительном сообщении, опубликованном 22 декабря на сайте Кремля.