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22.12.2018 13:11
Рубрика: Власть

Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Глава государства отметил, что в отрасли всегда работали и сегодня трудятся настоящие профессионалы.

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Президент назвал отрадным, что энергетики ответственно подходят к своим обязанностям.

"Достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых - строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг" - говорится в поздравительном сообщении, опубликованном 22 декабря на сайте Кремля.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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