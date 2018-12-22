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22.12.2018 15:19
Рубрика: В мире

ВМС Кореи оправдались за направления радара на японский самолет

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Радар боевой системы южнокорейского эсминцаоказался направленным на японский патрульный самолет в процессе поиска северокорейского судна, которое терпело бедствие. Об этом сообщило южнокорейское информагентство со ссылкой на источник в военном ведомстве страны, где таким образом прокомментировали инцидент, спровоцировавший протесты Токио. Несмотря на эти разъяснения в Японии вновь выразили "глубокое сожаление" по поводу действий Сеула.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, что вчера министр обороны Японии Такэси Ивая созвал пресс-конференцию, в ходе которой был выражен протест в связи с действиями южнокорейских военных моряков в Восточном (Японском) море. Согласно распространенному заявлению, радар боевой системы управления огнем одного из южнокорейских военных кораблей был наведен на японский патрульный самолет Р-1, который совершал полет в международных водах. Системы слежения самолета зафиксировали это. Направление радара фактически означает, что корабль навел свое оружие на самолет и взял его на прицел. На этом все и закончилось, но японцы были возмущены поведением южнокорейцев.

В министерстве обороны Южной Кореи дали сегодня понять, что все это произошло случайно и враждебного умысла в действиях не было. "20 декабря мы получили сигнал бедствия с дрейфовавшего северокорейского судна. Эсминец "Квангэтхотэван" принял этот сигнал и вел работы по поиску и спасению", - заявил информагентству "Енхап" анонимный сотрудник министерства обороны Республики Корея. Он пояснил, что для скорейшего обнаружения судна были включены все радары эсминца, в том числе и тот, который есть в системе управления вооружениями. Потому и получилось, что радар "зацепил" и японский патрульный самолет. Стало также известно, что северокорейское судно удалось найти. На нем были четверо человек, из которых один умер. Таким образом Сеул попытался пояснить, что и почему все так произошло.

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Несмотря на эти разъяснения оборонное ведомство Японии осталось недовольным. В Токио согласились, что использование всех радаров может помочь повышению эффективности процесса обнаружения. Но, как подчеркнули японцы, радар боевой оружейной системы не просто "скользнул" по самолету, но сфокусировался на нем как на цели, взяв на прицел. В этой связи в Японии опять выразили "глубокое сожаление", назвав действия корейцев "крайне опасными", которые могли бы привести к "непредсказуемым последствиям".

Отметим, что несмотря на нахождение как Южной Кореи, так и Японии в числе союзников США отношения между Сеулом и Токио весьма непростые и полны конфликтных моментов. Основные причины для споров двух стран - принадлежность архипелага Токто, расположенного в Восточном море, преступления японской военщины в годы Второй мировой войны, нежелание (по мнению Сеула) Токио как следует извиняться за злодеяния японских солдат и так далее. Это все приводит в том числе и к тому, что и военные моряки двух стран относятся друг к другу достаточно прохладно и с оттенком недоверия.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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