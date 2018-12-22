Во Франции в акциях "желтых жилетов" участвуют 24 тысячи человек

Совершив многочасовой марш по улицам французской столицы, около 400 "желтых жилетов" собрались у Триумфальной арки, а после вышли на Елисейские поля. С тем, чтобы рассеять неформалов, полиция применила слезоточивый газ, а также водяные пушки. Как это уже было на прошлых протестных днях, два ряда фургонов жандармерии заняли все пространство проезжей части Елисейских полей с обеих сторон, заблокировав группу манифестантов.

Ранее полицией в районе собора Мадлен на улице Виньон были произведены задержания. Как сообщила префектура полиции Парижа, их число к 17:00 (19:00 мск) возросло до 109 человек, из которых четверо были взяты под стражу и размещены в одном из городских комиссариатов полиции.

Среди них оказался и инициатор сегодняшней акции в Париже Эрик Друэ, считающийся одним из наиболее радикальных лидеров неформального движения.

Ему вменяется в вину организация несанкционированной манифестации, а также ношение запрещенного оружия (у него в рюкзаке обнаружили дубинку). Это уже не первое общение 33-летнего водителя грузовика, проживающего в одном из департаментов столичного региона Иль-де-Франс, с представителями правоохранительных органов. Две недели тому назад в ходе третьего дня протестных акций неформалов он провел пять часов в полицейском участка из-за призыва "войти в Елисейских дворец", обращенного к единомышленникам. Правда, после объяснил, что "ничего плохого он не имел в виду", а лишь хотел, чтобы власти "выслушали" манифестантов.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов. Сегодняшняя акция стала уже шестой по счету.