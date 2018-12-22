Водитель сына президента Бразилии оказался миллионером

Прокуратура Рио-де-Жанейро собирается допросить сына недавно избранного президента Бразилии .

Оказалось, что бывший водитель Флавио Болсонару - Фабрисио Кейрос - в 2016-2017 годах имел на банковском счету 1,2 миллиона реалов (300 тысяч долларов США). Совет по контролю за финансовой деятельностью счел это нетипичным и подозрительным. При этом Кейрос уже дважды не являлся на допрос в прокуратуру, в последний раз сославшись на плохое самочувствие.

Теперь происхождение и движение средств на счетах своего бывшего водителя должен объяснить сын главы государства. Напомним, Жаир Болсонару вступит в должность 1 января 2019 года.