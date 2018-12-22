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22.12.2018 15:56
Рубрика: Спорт

"Зенит" объявил об отставке главного тренера

Текст: Данила Жиляев
Главный тренер баскетбольного "Зенита" Василий Карасев покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

"Зенит" благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности, - сказано в сообщении. - Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время".

Фото: Баскетбольный клуб "Химки"
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Василий Карасев возглавлял "сине-бело-голубых" с 2014 года, под его руководством команда трижды подряд выигрывала "бронзу" Единой лиги. Также он выводил "Зенит" в финал Кубка страны.

Вместе с тем, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги петербуржцы пока не показывают ожидаемых результатов, занимая восьмое место после пяти побед в девяти матчах. Кроме того, на предварительном этапе регулярного чемпионата Еврокубка "Зенит" стал четвертым в группе С, выиграв четыре встречи из 10. Соперниками "сине-бело-голубых" на групповом этапе турнира будут УНИКС, "Цедевита" и "Андорра".

Фото: EPA
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"В обоих турнирах нам нужно улучшать свое положение. Нам не хватает взаимопонимания, по всей видимости. Сезон продолжается, будем биться дальше. Ради нас самих, ради болельщиков, ради названия клуба. Нельзя опускать руки, - сказал форвард команды Сергей Карасев после поражения от французского АСВЕЛа. - Еврокубок еще не закончился, еще можно надеяться на чудо. Чтобы джинн вылез из лампы и помог нам. В предыдущих сезонах у нас уже были плохие моменты, мы вылезали из ямы. Если мы сможем сплотиться, сможем стать одной командой, то все исправимо".

Спорт Баскетбол
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