Железнодорожники Украины пожаловались на нехватку российских запчастей

Поезда на Украине не смогут нормально функционировать без российских комплектующих, написал руководитель предприятия "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) Евгений Кравцовв в Facebook.

"Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей, прежде всего, производства Российской Федерации", - подтвердил Кравцов.

По его словам, потребности железнодорожников в запчастях в 2019 году оцениваются в шестьдесят миллионов долларов. Примерно такой объем средств необходим для приобретения 575 тысяч единиц запасных частей.

Ранее Киев выдвигал претензии к российской стороне о возвращении около тридцати тысяч вагонов, которые якобы остались на территории России.