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Рубрика: Спорт

Оценили Дзюбу

Капитан сборной вошел в сотню лучших игроков года
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7752 (289)
Капитан сборной России и нападающий петербургского клуба "Зенит" Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов года по версии авторитетной испанской газеты Маrса.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Артем Дзюба: Я здесь и готов помочь сборной

В воскресенье издание опубликовало первую десятку, то есть игроков из нижней части рейтинга. Артем Дзюба располагается на 97-м месте - между выступающим в американской MLS Джозефом Мартинесом и форвардом дортмундской "Боруссии" Пако Алькасером. Эксперты Marca, комментируя свой выбор, отдельно отметили гол Артема в ворота сборной Испании на чемпионате мира по футболу, а также его удачную игру на клубном уровне.

С одной стороны, 97-я позиция в списке для футболиста, признанного Российским футбольным союзом лучшим в стране, может показаться скромным результатом. С другой - до чемпионата мира наших игроков в подобных рейтингах обычно не замечали вовсе. Кроме того, пока названы только 10 фамилий. Не исключено, что кто-то из героев ЧМ-2018 будет помещен в нем выше. К примеру, прекрасно знакомый испанской прессе Денис Черышев, который является воспитанником мадридского "Реала" и выступает за "Валенсию".

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