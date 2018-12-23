Банк России ожидает роста инфляции в первой половине следующего года - с текущих четырех до шести процентов в годовом измерении. Определяющий вклад в это, по оценке ЦБ, внесет грядущее с 1 января 2019 года повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

Оно практически не затронет продовольствие (там по-прежнему будет действовать льготная ставка в 10 процентов), однако отразится почти на всех непродовольственных сегментах потребительского рынка. В полной мере его ощутят покупатели дорогих товаров - автомобилей, косметики, элитного алкоголя, гаджетов и бытовой техники. Эти товары прибавят в цене не только из-за налогового маневра, но и из-за поведения рубля в 2018 году.

Рост цен на автомобили в 2019 году составит до пяти процентов. На него повлияют не только повышение НДС с 18 до 20 процентов, но и инфляционный рост и колебание курса национальной валюты, считает Виктория Синичкина, директор автомобильной практики PwC в России. Новые автомобили будут дорожать постепенно, но рост цен так или иначе неминуем, добавляет Владимир Мирошников, директор по развитию компании "Рольф".

Во-первых, ежегодно автопроизводители в начале года поднимают цены на весь модельный ряд, чтобы компенсировать инфляцию. Во-вторых, в 2019 году они будут перекладывать на покупателей затраты, связанные с ростом НДС.

Чтобы не потерять покупателей, продавцы будут увеличивать цены постепенно. А те бренды, которые взяли курс на завоевывание большей доли рынка, постараются дольше конкурентов сдерживать цены. Тем не менее в среднесрочной перспективе и они переложат свои издержки на покупателей, уверены эксперты.

По прогнозам ГК "АвтоСпецЦентр", новые прайс-листы появятся у дилеров в последних числах декабря. По мнению Юлии Марковой, руководителя диспозиции группы компаний, для производителей более разумным было бы разом повысить цену на большую величину, нежели несколько раз в течение года менять прайс-листы. "Многократное повышение розничных цен в короткий временной интервал (в течение года) может негативно отразиться на поддержании лояльности клиентов к марке. На выходе ожидаем увеличение цен на 3-3,5 процента", - сообщила она "РГ".

Специалисты аналитического агентства "Автостат" считают, что и без повышения НДС рост цен на автомобили был бы неизбежен. "Как мы помним, в течение года не один раз наблюдалось падение курса рубля по отношению к доллару и евро, что неминуемо сказывалось на стоимости машин - они стали дорожать еще сильнее. Нельзя забывать и про то, что с нового года автопроизводители традиционно переписывают ценники, поэтому те, кто не сделает этого в ноябре-декабре, обязательно прибегнут к таким шагам в январе-феврале", - заявили "РГ" в агентстве.

Рост цен на автомобили в 2019 году составит до пяти процентов. На него повлияет не только повышение НДС, но и инфляционный рост, и колебание курса рубля

Стоимость косметики и парфюмерии, как в других сегментах потребительского рынка, где действуют базовые ставки НДС, увеличится пропорционально росту этого налога. Но для косметики, изготавливаемой из импортного сырья, гораздо большее значение будет иметь эффект от ослабления рубля.

Повышение стоимости топлива нанесет удар по дистрибуции, что спровоцирует существенную наценку, которую придется переложить либо на кого-то в цепочке поставок, либо на покупателя. "Очевидно, что рост себестоимости из-за повышения НДС сильнее повлияет на товары низкого и среднего ценового диапазона (сегмент "масс-маркет"), с другой стороны, ограничителем выступает потребительский спрос, - говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. - Ситуация прояснится после I квартала 2019 года, когда будет понятно, остался ли спрос на прежнем уровне или сократился. Тогда же будет понятно, насколько возросли цены по всей цепочке поставок (логистика, сырье, коммунальные услуги и т.д.)".

Чтобы оставить цены на текущем уровне и сохранять свою маржинальность при повышении НДС, росте стоимости сырья и транспортной логистики, компаниям придется сокращать свои производства, уверена Алиса Петкевич, член Федерации лабораторной медицины. "Для предприятий, которые не смогли оптимизировать производство, рост цен составит 10-12 процентов в рознице и 5-10 процентов в опте ввиду изменений закупочной стоимости на необходимые товары", - считает она.

Для косметики из российского сырья подорожание ограничится 1-2 процентами. Однако в России производятся не все компоненты для большинства наименований продукции. И доля импортного сырья в большей или меньшей степени есть практически во всех товарах.

Основная часть техники импортируется в Россию из-за рубежа, поэтому на росте цен скажется эффект от ослабления рубля на 15 процентов за год. Крупные магазины сейчас обещают своим клиентам сдерживать рост цен в следующем году. Многие сети смогли обойтись без повышения цен на все популярные категории товаров при снижении рубля в апреле и осенью, однако в совокупности с повышением НДС справиться с нагрузкой уже вряд ли смогут.

"Учитывая все факторы, можно предположить, что стоимость товаров увеличится на 10 процентов. Возросшую нагрузку торговые сети будут перекладывать на плечи покупателей", - рассказал "РГ" генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, рост цен неизбежен, поскольку в России пока не научились делать свои смартфоны и ноутбуки. В лучшем случае производятся телевизоры и крупная бытовая техника, такая как стиральные машины и холодильники. Цены на отечественную продукцию могут вырасти на 3-5 процентов, поскольку российское производство меньше завязано на курсе валют. Однако велика доля тех, кто полностью работает на импортном сырье. Предсказать, когда именно ждать повышения цен, пока сложно. По словам Артема Соколова, президента Ассоциации компаний интернет-торговли, конечная стоимость товаров "определяется не налоговой ставкой, а теми условиями, в которых находится продавец".

Цены на алкоголь вырастут не более чем на пять процентов в течение следующего года, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Рост ставки НДС не станет определяющим. В преддверии повышения НДС минфин планирует изменить минимальную розничную стоимость пол-литра водки с 205 до 215 рублей, напомнил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Помимо колебаний курса валют, изменения акцизов на стоимость продукции может также влиять погода в странах-производителях, отмечают в X5 Retail Group: "Причем различные факторы могут оказывать разнонаправленное воздействие".

НДС попал в сеть

Абоненты ряда сотовых операторов начали получать уведомления об изменении тарифов в 2019 году. Пока речь идет о пересмотре тарифных планов из-за изменения базовой ставки НДС.

В компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") пояснили, что сообщение о корректировке тарифов касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора.

"Билайн" в течение года проводит работы по актуализации архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов, и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы, говорит представитель "Вымпелкома".

Корректировки затронули не все тарифы массово, а их часть. Так, у оператора "Tele2" открытая для подключений линейка "Мой Tele2" осталась без изменений. Здесь корректировки не связаны напрямую с повышением НДС, именно по этой причине они затронули только часть тарифов. Более 40 процентов тарифов останутся неизменными, то есть абонентская плата останется прежней. Также без изменений остается открытая для подключений линейка "Мой Tele2", тарифы "Мой безлимит" и "Премиум".

На сегодняшний день сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости незначительной корректировки цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, валютные колебания, новые затраты, которые накладываются на отрасль и тем самым утяжеляют себестоимость услуг для операторов, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени, обратили внимание в "Tele2".

МТС и "Мегафон" не комментировали данные о повышении тарифов, однако, по данным газеты "Коммерсантъ",повышение стоимости тарифов в "Мегафоне" произойдет 9 января.

Подготовила Татьяна Шадрина