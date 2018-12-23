В издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной) вышла отличная биография английского писателя Джорджа Оруэлла (наст. имя Эрик Артур Блэр) "Оруэлл. Неприступная душа". Ее автор - известный оруэлловед и переводчик его текстов Вячеслав Недошивин.

Всем, кто интересуется жизнью и творчеством создателя сказки "Скотный двор" и, наверное, главного мирового романа в жанре "антиутопии" "1984", горячо рекомендую. Книга написана в жанре "глубокого бурения", с массой подробностей жизни Оруэлла и с огромной любовью к нему как человеку. Я считаю, что биограф во всем должен быть адвокатом своего героя, а не его прокурором. Прокуроры и без него найдутся. В связи с этим хочу поговорить об одном вопросе в биографии Оруэлла, который меня почему-то волновал и ответ на который я, кажется, нашел в книге Недошивина.

Несколько лет назад, оказавшись в швейцарском городке Веве, я увидел на набережной Женевского озера памятник Чарли Чаплину. Я знал, что великий американский комик умер в Швейцарии, но не помнил, что в Веве. Веве вообще насыщенный культурной историей городок. Здесь Гоголь работал над романом "Мертвые души", а Достоевский писал "Идиота". Здесь провели последние годы жизни не только Чаплин, но и Грэм Грин, здесь скончался польский классик Генрик Сенкевич.

Обычно богатые старички проводят последние годы в Швейцарии, чтобы свою жизнь максимально продлить. Прекрасный воздух и божественная красота как бы затормаживают процесс старения. Но Чаплин жил и умер в Швейцарии поневоле. В 1952 году он отправился в Лондон на премьеру своего фильма "Огни рампы". Обратно в США его не пустили. Во времена "маккартизма" и "холодной войны" в нем стали подозревать чуть ли не тайного коммуниста. ФБР вела досье на Чаплина начиная с 30-х годов. Его поездка в Англию была удобным предлогом не пустить его обратно в США, где у него была своя студия, налаженный кинобизнес и т. д. Но это все известно. Менее известна скандальная версия, будто одним из виновников драмы Чаплина был Джордж Оруэлл.

Этот список - единственное пятно в жизни Оруэлла, которого считали безупречным борцом с режимами

В 1949 году незадолго до смерти, находясь в английском санатории для туберкулезных больных, Оруэлл отправил в закрытый филиал британского МИДа список из 38 имен "криптокоммунистов", а также "попутчиков". "Криптокоммунисты" - то есть тайные коммунисты. Термин "попутчики" интересен тем, что использовался сталинской пропагандой (люто ненавидимой Оруэллом) в отношении деятелей культуры, которые работают в советской системе вынужденно, но стоит событиям повернуться вспять, как они окажутся вместе с идейными врагами коммунизма, так что с ними нужно быть начеку, а еще лучше заранее обезвредить.

История со "списком Оруэлла" всплыла много лет спустя после его смерти. В первый раз в 1991 году в газете Sunday Telegraph, но тогда ее не заметили, потому все были увлечены событиями, связанными с распадом СССР. Настоящий скандал разразился после 2002 года, когда в печати появился сам список, где между прочими были и такие известные деятели искусства и науки, как писатель и драматург Джон Пристли, актер и режиссер Майкл Редгрейв, археолог Гордон Чайлд, физик, нобелевский лауреат Патрик Блэкетт и другие. Там же был и Чарли Чаплин.

Этот список - едва ли не единственное порочащее пятно в биографии Оруэлла, которого всегда считали безупречным борцом с "режимами" и называли "святым Джорджем". Независимость суждений и оценок этого убежденного социалиста и одновременно антикоммуниста была вне сомнений. И вдруг такой "прокол" перед смертью! Фактический донос британским спецслужбам на своих же коллег! Разумеется, СМИ, в том числе и российские, охотно раздули этот скандал, потому что нет ничего увлекательнее для широкой публики, чем обнаружить грязь на чьих-то белых одеждах.

На самом деле ни один человек из "списка Оруэлла" впоследствии не пострадал. (Кроме Чаплина.) Забавно, но актер Майкл Редгрейв затем сыграл главную роль в экранизации романа "1984". И вообще, как это убедительно показывает Недошивин, список составлялся не для того, чтобы этих людей преследовали, но (внимание!) для того, чтобы их не привлекали для работы в спецслужбах. Не надо думать, что только в СССР писатели и гуманитарии работали на спецслужбы. С тайным департаментом МИДа, куда Оруэлл отправил список, сотрудничали английский философ и общественный деятель Бертран Рассел, а также писатель и историк Роберт Конквест, автор знаменитой книги "Большой террор". Однако никого из них в печати впоследствии не травили с таким наслаждением, как Оруэлла. И понятно - почему. Его значение как писателя все-таки несоизмеримо со значением Рассела и Конквеста. В одной Англии совокупный тираж "1984" превышает 40 млн. А в Америке, где "никто не читает", этот роман прочитал раз в жизни каждый пятый житель.

Недошивин вскрывает и еще одну едва ли не главную причину, из-за которой Оруэлл написал этот "донос". И причина эта пронзительно человечна.

Смертельно больной Оруэлл был увлечен хорошенькой сотрудницей департамента МИДа Селией Керван. Он предлагал ей руку и сердце, она ему отказала, но отношения между ними продолжались. Она-то и предложила Оруэллу включиться в работу департамента для, как она выразилась, противостояния "штормовым волнам" коммунизма. Он от этого предложения благоразумно отказался, но, возможно желая понравиться любимой женщине, и предложил составить список тех, кого не следует привлекать к этой работе.

Чаплина не пустили бы в США и без списка Оруэлла. На него уже было солидное досье у Большого Брата

Трудно сказать, насколько верна эта чисто человеческая мотивация, но она гораздо убедительнее версии о якобы "стукачестве" Оруэлла. Во всяком случае мне так хочется думать.

А Чаплина не пустили бы в Америку и без "списка". "Большой Брат следит за тобой", - знаменитая фраза из романа "1984", ставшая афоризмом. На Чаплина давно уже было подготовлено солидное досье у "Большого Брата".