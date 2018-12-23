Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 43 человек

Жертвами цунами в Индонезии стали не менее 43 человек. Число пострадавших превышает уже 500 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших.

По-прежнему двое местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий. Стихия разрушила большое количество домов и несколько отелей, пишет РИА Новости.

Цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Специалисты предполагают, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.