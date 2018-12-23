Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания, предположительно, гражданина России по факту ограбления банка на архипелаге Шпицберген (Норвегия). Об этом говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.

На данный момент Генконсульству России на Шпицбергене пока не удалось установить имя и фамилию задержанного. В местные органы власти был направлен запрос для выяснения гражданства преступника.

Напомним, вчера на сайте губернатора норвежского архипелага Шпицберген появилось сообщение о задержании "российского туриста" по подозрению в ограблении местного банка Sparebank 1 Nord-Norge, который находится в городе Лонгйир, административном центре провинции Свальбард.

СМИ отмечают, что это ограбление банка стало первым в истории города. А местные жители в соцсетях называют его и самым "безрассудным", ведь злоумышленник явно забыл подумать о путях отхода - на острове с дорогами протяженностью пять миль полиция задержала грабителя уже спустя двадцать минут после совершения преступления.

Как отмечается в сообщении на сайте губернатора Шпицбергена, преступник явился в банк около 10:40 утра и, угрожая ружьем, потребовал 70 тысяч крон (около 500 тысяч рублей). Во время ограбления в банке находилось трое служащих, никто из них не пострадал. Позже выяснилось, что оружие грабитель взял напрокат и, скорее всего, воспользовался винтовкой типа Маузер. Как пишет издание Svalbardposten, в городе Лонгйир разрешается брать в аренду оружие, в частности, для защиты от белых медведей.

После задержания грабителя полиция передала его в город Тромсе, где суд заключил его под стражу на четыре недели. Отмечается, что деньги в банк были возвращены.