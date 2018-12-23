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23.12.2018 16:54
Рубрика: Экономика

Ставка на жизнь

Личное страхование занимает все большую долю рынка
Текст: Елена Березина
В следующем году драйвером страхового рынка останется страхование жизни, но темп его роста уменьшится. Продолжится сокращение доли агентского канала с одновременным ростом доли продаж через банковский и интернет-каналы. А необходимость повышения уставного капитала приведет к уходу с рынка в будущем году не менее 20 компаний, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

Темп роста премий по итогам девяти месяцев 2018 года достиг 13,7 процента. Рынок рос и продолжает расти в основном за счет личного страхования. Из 131 миллиарда рублей прироста премий 94 миллиарда приходится на страхование жизни, 26,5 миллиарда - на страхование от несчастных случаев, 8,9 миллиарда - на добровольное медицинское страхование (ДМС).

За счет роста доли страхования жизни (+29,7%) меняется структура рынка. Падают доли добровольного личного страхования (-22,3%) и обязательных видов (-16,7%). Одновременно изменяется и структура каналов продаж. Сокращается доля прямых продаж на фоне усиления зависимости страховщиков от кредитных организаций. Почти половина премий, полученных через посредников, приходится на банковский канал, который вытесняет агентский.

Фото: Аркадий Колыбалов
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"За год объем премий, полученный страховщиками через кредитные организации, вырос почти на 100 миллиардов рублей с одновременным сокращением продаж через физических лиц с 242 до 199 миллиардов рублей. Банки стали основным каналом не только в страховании жизни и страховании от несчастных случаев, но и в страховании имущества граждан", - отмечает руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Цифровизация страхового рынка также растет, но только 7 процентов интернет-продаж приходится не на ОСАГО.

Сегодня страховой рынок показывает положительную динамику по количеству договоров практически во всех сегментах. На 1,2 миллиона выросло число договоров в сегменте страхования жизни, на 2,75 миллиона - в страховании от несчастных случаев, на 6,5 миллиона - в страховании имущества граждан. В сегменте ОСАГО количество договоров выросло на 820 тысяч.

При этом третий квартал подряд наблюдается уменьшение коэффициента выплат по ОСАГО. Основными факторами снижения объема выплат (на 45 миллиардов рублей) стали использование натурального возмещения ущерба и борьба с мошенничеством.

Экономика Страхование
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