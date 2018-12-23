Шестой по счету общенациональный день протестных акций "желтых жилетов" был отмечен снижающимся числом его участников.

Однако не обошлось без спорадических столкновений с полицией, которые, отметим, были менее многочисленными и бурными, нежели в прежние субботы, включая последнюю, когда стало ясно, что неформальное движение утратило часть своего первоначального запала.

По данным французского МВД, в протестах разного рода по всей стране приняло участие 38 600 человек, что почти в два раза меньше, чем 15 декабря (66 000) и в четыре в ходе "черной субботы" 8 декабря (136 000). Париж навестили около двух тысяч неформалов, судя по всему, наиболее ангажированных. Что касается основной массы "желтых жилетов", то они предпочли отказаться от поездки, а протестовать на местах или вообще заняться куда более приятными делами, связанными с приближающимися светлыми праздниками - Рождеством и Новым годом.

В Париже манифестанты поначалу навестили Монмартр. Перед собором Сакре-Кёр спели пару раз "Марсельезу", а после, спустившись в город, в течение нескольких часов блуждали по его улицам в сопровождении полицейских подразделений. Кое-где возникали стычки, и в ходе одной из них был арестован инициатор нынешнего "похода на Париж" 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ. В рюкзаке у этого неформального вожака "жилетов", которого многие относят к радикальному крылу неформалов, обнаружили резиновую дубинку, что дало повод полиции обвинить его в ношении запрещенного оружия, а заодно в организации несанкционированной манифестации.

Друэ оказался в числе 220 задержанных во Франции "желтых жилетов", из которых две трети пришлись на столицу. Дело в том, что под вечер несколько сотен демонстрантов в светоотражающих накидках собрались на Елисейских полях, где, отметим, работали почти все магазины, а кафе и рестораны были заполнены туристами. Стали провоцировать стражей закона, на что те ответили слезоточивым газом и задействовали водяную пушку. Затем наиболее резвых скрутили и отправили под стражу. Вскоре порядок был полостью восстановлен на главном проспекте Парижа, а от посещения неформалов осталось лишь несколько настенных граффити.

Барселона

Проведение заседания совета министров Испании в Барселоне вылилось в многочисленные манифестации сторонников независимости Каталонии. В результате столкновений с полицией пострадали 60 человек. Стражи порядка задержали 13 протестующих, в том числе несовершеннолетнего. В настоящее время все они уже отпущены на свободу, однако им вынесены предупреждения: при повторном задержании, согласно испанским законам, им может грозить уже тюремный срок.

Акции протеста были созваны рядом молодежных и студенческих организаций, выступающих за отделение Каталонии от Испании, в том числе так называемыми комитетами по обороне республики. По сути они прошли под лозунгом "Свергнем режим". Манифестанты выражали свое недовольство центральным правительством, требовали освободить политиков, взятых еще год назад под стражу по подозрению в мятеже.

Вторая манифестация в Барселоне, собравшая, по данным полиции, 40 тысяч человек, а по словам организаторов, в два раза больше, прошла гораздо спокойнее, хотя и под теми же лозунгами.

Юрий Когалов

Будапешт

На улицы Будапешта вышли минимум пять тысяч демонстрантов. Несмотря на холод, они промаршировали от здания парламента к президентскому дворцу на другом берегу Дуная. Некоторые из демонстрантов были в желтых жилетах.

Поводом для манифестаций стал одобренный парламентом законопроект, который недовольные назвали "законом о рабстве". Он позволяет работодателю увеличивать сверхурочное время работы с 250 до 400 часов в год. Кроме того, большинство депутатов одобрили норму, по которой выплаты работнику могут быть отсрочены на срок до трех лет. Еще одна причина протестов - проект создания "административных судов", которые станут рассматривать дела о госзакупках, нарушениях на выборах и тому подобные иски, причем происходить это будет под наблюдением министра юстиции. При этом накал протестов в эти выходные снизился по сравнению с прошлыми неделями. Правящая в Венгрии партия Fides ранее выпустила заявление, в котором назвала протесты маргинальными. "Среди участников уличных акций - криминальные элементы, организованные сетью, контролируемой Соросом", - сказано в нем. Как утверждают венгерские власти, известный американский бизнесмен венгерского происхождения Джордж Сорос поддерживает оппозицию, пытаясь свергнуть правящую партию Fides и открыть Венгрию для потоков нелегальных мигрантов, которым Будапешт пока что успешно противостоит под руководством премьера Виктора Орбана.