Гараничев стал третьим в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Чехии

В чешском Нове-Место завершился мужской масс-старт на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Евгений Гараничев завоевал "бронзу".

Хотя изначально, стоит отметить, был гораздо ближе к подиуму Александр Логинов - в начале гонки он шел рядом с группой лидеров. Но его подвела стрельба: если до третьего огневого рубежа его отставание казалось не столь критичным, то после двух стало ясно, что на подиуме его ждать не стоит. Дважды он промахнулся и на заключительной стрельбе.

Гараничев же, в отличие от партнера по сборной, все рубежи прошел чисто. Увы, ходом он не смог навязать борьбу лидерам. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, пришедший к финишу с огромным отрывом - ставший вторым француз Кентен Майе отстал от Бе на 46,5 секунды. Отставание Гараничева составило 54,1 секунды.

Логинов же в итоге стал лишь 15-м - при этом он оказался лучшим из россиян после Гараничева. Дмитрий Малышко финишировал 22-м, Матвей Елисеев - 30-м.

Программа третьего этапа продолжится сегодня женским масс-стартом на 12,5 км. Эта гонка начнется в 16:30 по московскому времени.